Um adepto sentiu na pele o que é defrontar um dos melhores defesas do futebol americano. Bobby Wagner não esteve com contemplações quando um «streaker» invadiu o relvado durante o jogo entre os San Francisco 49ers e os LA Rams e placou o adepto, de forma brutal, como se fosse um adversário.

O defesa dos Rams percebeu que a segurança precisava de uma ajudinha, pois foi incapaz de deter o indivíduo.

«Não foi uma jogada, foi apenas para manter as coisas seguras. Não sabemos o que o adepto tinha com ele ou o que estava a fazer. Vemos isto várias vezes, mas ninguém faz ideia do que eles trazem nos bolsos. Trazia um pequeno fumo, mas essa m**** pode ser perigosa», disse Wagner, no final do jogo.

«O segurança parecia que estava com dificuldades, fiquei frustrado e, por isso, atirei-me a ele», concluiu Wagner.

O adepto ainda ficou algum tempo no chão, combalido do impacto, para depois ser retirado do jogo. As imagens e a reação dos adeptos falam por si.