Este domingo, Tyreek Hill, atualmente ao serviço dos Miami Dolphins, foi detido pelas autoridades após cometer uma infração no trânsito.

Segundo a imprensa internacional, o atleta norte-americano encontrava-se a caminho do estádio, onde iam jogar, e foi parado por conduzir em excesso de velocidade. De seguida, Tyreek, um dos principais jogadores da NFL, foi atirado ao chão pela polícia e algemado.

No entanto, o clube anunciou esta madrugada, horas antes do início da partida, que o jogador foi libertado e consta nas opções do treinador.

O que tem sido fortemente criticado nas redes sociais é a ação da polícia, face à alegada força excessiva na detenção do atleta.

This morning, WR Tyreek Hill was pulled over for a traffic incident about one block from the stadium and briefly detained by police. He has since been released. Several teammates saw the incident and stopped to offer support. Tyreek and all other players involved have safely…