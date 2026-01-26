Os New England Patriots garantiram este domingo o regresso ao Super Bowl, ao vencerem os Denver Broncos por 10-7 numa final da Conferência Americana marcado pelo frio intenso e pela neve, disputado em Denver.

Num encontro duro, os Patriots mostraram maior frieza nos momentos decisivos. Leonard Taylor III esteve em destaque ao bloquear um pontapé de campo que poderia ter dado o empate aos Broncos já no último quarto. Pouco depois, Christian Gonzalez selou o triunfo com uma interceção.

Drake Maye não brilhou nos números, mas voltou a ser decisivo. O quarterback terminou com 10 passes completos em 21 tentados, somando ainda 67 jardas de corrida e o único touchdown da partida.

Este apuramento marca um momento especial para os Patriots, que regressam ao Super Bowl pela primeira vez desde 2019, na última presença de Tom Brady na final da NFL. É também a 12.ª ida da franquia ao jogo decisivo, reforçando um recorde absoluto na liga.

O adversário de New England no Super Bowl LX será decidido na final da Conferência Nacional, entre os Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. O jogo decisivo da NFL está agendado para 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.