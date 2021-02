Os Tampa Bay Buccaneers conquistaram este domingo o seu segundo Super Bowl, ao baterem os Kansas City Chiefs (31-9), na final da liga norte-americana de futebol americano (NFL).

Aos 43 anos, o quarterback Tom Brady colocou mais um momento de ouro na sua gloriosa carreira e, depois de deixar os New England Patriots, conquistou, no seu primeiro ano em Tampa, o seu sétimo Super Bowl, sendo pela quinta vez eleito o jogador mais valioso (MVP).

Com o sétimo anel no dedo, Brady passou a ter mais Super Bowl conquistados do que qualquer equipa na história da NFL, somando mais um título do que os recordistas Patriots e Pittsburgh Steelers.

Perante os campeões da última temporada, os Buccaneers não deram qualquer hipótese aos Chiefs e venceram por claros 31-9, deixando quase em branco o melhor ataque da fase regular da NFL.

Um dos segredos do triunfo dos Buccaneers esteve na sua defesa, que impediu que o ataque, comandado por Patrick Mahomes, não marcasse qualquer ensaio, algo que nunca tinha acontecido ao quarterback desde que chegou à NFL - nunca tinha sequer ficado, como titular, em branco nos três primeiros parciais.

Além do triunfo dos Buccaneers, o encontro entrou ainda para a história da NFL, por Sarah Thomas ter sido a primeira mulher a fazer parte da equipa de arbitragem.