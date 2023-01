Os Buffalo Bills voltaram a jogar este domingo e venceram os New England Patriots por 35-23, num jogo que foi preenchido - antes, durante e depois - com homenagens a Damar Hamlin, o jogador que, há uma semana, sofreu uma paragem cardíaca e está ainda em recuperação no hospital. O alvo de todas as atenções assistiu ao jogo, pela televisão, e até publicou vários comentários através das redes sociais.

«Love for Damar». A frase estava em todo o lado, em t-shirts, nas bancadas do Estádio Highmark e também nos ecrãs gigantes. O jogo começou com um touchdown relâmpago para os Buffalo Bills, com Nyheim Hines a correr 96 jardas e a marcar seis pontos. Motivo suficiente para mais uma homenagem a Damar, com os jogadores a mostrarem, com os dedos, o número 3 utilizado por Hamlin.

Há três anos e três meses que os Bills não começavam um jogo com um touchadown. O número três também estava presente em todo o lado. «Deus está por trás disto, não é coincidência», escreveu Damar Hamlin desde o hospital.

God Behind All This No Coincidence..3️⃣ https://t.co/J2dCVv4VBN — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 8, 2023

Damar Hamlin foi reagindo a quase todas as homenagens e aos melhores lances dos companheiros em direto, através de Twitter, e acabou por comemorar o triunfo da sua equipa, num jogo que acabou por eliminar os Patriots que estavam obrigados a vencer para chegarem aos play-offs.

Os Buffalo Bills, por seu lado, confirmaram a segunda melhor campanha na Conferência Americana e vão, agora, defrontar os Miami Dolphins.

As homenagens a Damar Hamlin: