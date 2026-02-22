Rondale Moore, jogador da NFL (principal liga de futebol americano) pertencente aos quadros dos Minnesota Vikings, foi encontrado morto numa garagem no estado de Indiana, na madrugada deste sábado.

As autoridades referiram que a investigação está em curso e que não «serão divulgadas mais informações» sobre o assunto, uma vez que a causa da morte ainda não é conhecida. Os Minnesota Vikings e a NFL, bem como outras equipas, já reagiram ao falecimento de Rondale Moore nas redes sociais.

«Estamos profundamente tristes com o falecimento de Rondale Moore. Enquanto procuramos compreender os factos, falámos com a família de Rondale para apresentar as nossas condolências e todo o apoio dos Minnesota Vikings. Estamos também em contacto com os nossos jogadores, treinadores e staff, e disponibilizaremos recursos de aconselhamento e apoio emocional a quem deles necessite. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos de Rondale neste momento devastador», refere.

We are deeply saddened by the heartbreaking news of Rondale Moore's sudden passing.

Our thoughts are with Rondale's family and friends during this devastating time.

Já a NFL refere a «profunda tristeza» com a morte do jogador, de 25 anos.

«A NFL está profundamente triste com o trágico falecimento de Rondale Moore. Os nossos pensamentos estão com a família, amigos e colegas de equipa de Rondale neste momento difícil», acrescentou.

A sua primeira equipa na NFL, o Arizona Cardinals, deixou também uma mensagem em memória do seu ex-jogador.