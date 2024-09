Tyreek Hill, jogador de futebol americano (NFL), foi detido este domingo pela polícia de Miami enquanto se dirigia ao Hard Rock Stadium para a primeira jornada do campeonato.

Depois de alguns vídeos amadores terem filmado o momento, foi agora tornado público a câmara corporal de um dos agentes no local. Nesse trecho do vídeo é possível ver a clara força excessiva dos polícias utilizada no atleta de 30 anos.

Acusado de fechar o vidro do carro enquanto falava com um polícia, Tyreek foi retirado rapidamente da viatura à força e algemado à força no chão. De seguida apareceram dois colegas de equipa que ligaram a um dos diretores da equipa, mas também foram ameaçados pelas autoridades.

O jogador acabou por ser libertado algumas horas mais tarde e ainda foi a tempo de jogar, marcar um touchdown a 80 jardas e festejar a simular ser algemado.

Ora veja: