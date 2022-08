O Bufallo Bills, equipa da NFL, anunciou a dispensa do ponta Matt Araiza que foi acusado de violação num tribunal civil. Apesar do jogador ainda não ter sido condenado, o clube alega que estão em causa a imagem e os valores da instituição.

Araiza foi acusado, a par de outros dois colegas da universidade, de ter violado uma rapariga de 17 anos, de forma repetida, em outubro de 2021 no campus da Universidade de San Diego. «Decidimos que dispensar o Matt Araiza era a melhor coisa a fazer», anunciou o diretor geral Brandon Beane, em conferência de imprensa.

Araiza, atualmente com 22 anos, nega a acusação e emitiu um comunicado a dizer que espera «limpar o seu cadastro rapidamente». «Os factos verificados no incidente não condizem com os que foram descritos pela acusação e pela imprensa», referiu o jovem jogador.

Os Bills, que contrataram o rookie há um ano, depois de este se ter destacado no futebol universitário, dizem que desconheciam as acusações quando assinaram contrato. «A nossa cultura em Buffalo é mais importante do que ganhar jogos. Em última instância, considerámos que foi a melhor opção para todos. É uma situação muito séria, com acusações muito graves e não temos meios para apurar os factos», destacou ainda Beane.