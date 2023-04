Os Philadelphia Eagles fizeram de Jalen Hurts o jogador mais bem pago da história da Liga de Futebol Americano (NFL).

O quarterback de 24 anos renovou o contrato que o liga à franquia de Philadelphia por mais cinco anos, com um salário anual de cerca de 47 milhões de euros: no total, Hurts receberá 142 milhões de euros durante o período do novo vínculo.

Mas esse valor até pode aumentar. O contrato contempla ainda uma cláusula que impede Hurts de ser trocado, e cerca de 14 milhões de euros em objetivos.

Até à data, Aaron Rodgers (Green Bay Packers), com um salário anual de 45 milhões de euros, e Kyler Murray (Arizona Cardinals), com um salário anual de cerca de 42 milhões de euros, eram os jogadores mais bem pagos da NFL.

Jalen Hurts chegou aos Philadelphia Eagles em 2020, ele que foi a segunda escolha do draft desse ano.