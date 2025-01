Já está fixado o cartaz para a 59.ª edição do Super Bowl depois do Kansas City Chiefs ter voltado a eliminar os arquirrivais do Buffalo Bills, pelo terceiro ano consecutivo, num empolgante jogo que acabou com uma vitória por 32-29 na luta pela vaga da Conferência Americana (AFC).

Na final pelo terceiro ano consecutivo, a quinta nos últimos seis anos, os campeões em título vão ter a oportunidade de serem a primeira equipa a conseguir um tricampeonato na história do emblemático jogo dos Estados Unidos quando, a 9 de fevereiro, defrontarem os Philadelphia Eagles, em New Orleans.

Naquele que já é apontado como o maior clássico desta primeira metade da década, os Chiefs impuseram-se aos Bills, no Arrowhead Stadium, num empolgante jogo que contou com quatro trocas de lideranças e lances espetaculares de parte a parte.

Com os adeptos a vibrarem nas bancadas, o jogo chegou a seis minutos do final com um vibrante empate 29-29, mas a equipa da casa acabou por reclamar a vitória graças a um field goal de 35 jardas convertido pelo kicker Harrison Butker.

Os Bills ainda tiveram uma oportunidade para sair por cima, a 3 minutos e 33 segundos do final, quando a bola chegou às mãos do quarterback Josh Allen, mas a defesa do Chiefs anulou a iniciativa do camisola 17 e depois deixou correr os minutos para o final apoteótico.

Uma vitória que permite ao Kansas City Chiefs repetir a final de 2022/23 frente aos Eagles que chegaram à segunda final em três anos depois de terem cilindrado os Washington Commanders por 55-23 na final da Conferência Nacional (NFC).