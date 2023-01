Damar Hamlin, o jogador dos Buffalo Bills que teve um colapso cardíaco no decorrer de um jogo da NFL (futebol americano), continua em estado critico no Centro Médico da Universidade de Cincinnati. A família continua a rezar pela recuperação do jovem jogador que, soube-se agora, já foi reanimado por duas vezes, uma primeira ainda no relvado e uma segunda já no hospital onde está internado.

A informação foi revelada pelo tio do jogador, Dorrian Glenn, em declarações à CNN. «Ressuscitaram-no em campo antes de o levarem para o hospital e depois ressuscitaram-no uma segunda vez quando o levaram para o hospital», contou o familiar.

Damar Hamlin sofreu uma paragem cardíaca na sequência de uma placagem a um jogador dos Cincinatti Bengals. Ao que tudo indica, a forte pancada terá provocado uma arritmia que, por sua vez, levou à paragem cardíaca. Os Buffalo Bills já tinham adiantado que a equipa médica do Estádio Paul Brown conseguiu reestabelecer o batimento cardíaco ainda no relvado, antes do jogador ser transladado para o hospital.

O tio do jogador revelou ainda que o sobrinho continua sedado e em estado critico, mas o apoio respiratório foi reduzido para metade, o que pode ser interpretado como um dado positivo. «O Damar está melhor que ontem, mas vamos continuar a rezar, sei que está em boas mãos com a equipa médica que tem aqui, estão a fazer um trabalho tremendo», destacou Dorrian Glenn que fez ainda questão de agradecer todo o apoio que a família tem recebido.

«Eu sei que ele ainda está cá, sei que ele está a lutar. Agradecemos todas as orações e apoio que temos recebido de pessoas de todo o lado – não apenas do país, mas de todo o mundo – isso faz realmente diferença para a nossa família e sei que também vai fazer para o Damar quando ele se aperceber», destacou ainda o tio do jogador.

Entretanto, a NFL revelou que o jogo entre os Bills e os Bengals, interrompido na sequência do acidente com Damar, não vai ser retomado esta semana, mas mais tarde, numa data ainda a definir.