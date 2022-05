Jeff Gladney, cornerback dos Arizona Cardinalds, de 25 anos, morreu na última madrugada, vitima de um acidente de carro, em Dallas, que provocou uma outra vítima mortal do sexo feminino. O jovem defesa tinha assinado um contrato válido por duas temporadas com equipa do Arizona no último defeso quando ainda representava os Minnesota Vikings.

«Estamos devastados com a notícia da morte de Jeff Gladney. Os nossos corações estão a com a sua família, amigos e com todos os que estão de luto por esta tremenda perda», escreveu o Arizona Cardinals numa curta nota de pesar publicada nas plataformas da equipa da NFL (liga de futebol norte-americano).

Gladney tinha sido selecionado pelos Vikings no draft da NFL de 2020, já depois de ter dado nas vistas no futebol universitário. A ascendente carreira foi, no entanto, subitamente interrompida em agosto de 2021 quando Gladney foi acusado num caso de violência doméstica. Só depois de declarado inocente, já em março de 2022, é que o defesa assinou o compromisso com os Arizona Cardinals.