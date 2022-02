O anúncio do final da carreira de Tom Brady, figura ímpar do futebol norte-americano, ameaça tornar-se num folhetim. Apenas uma semana depois de ter anunciado, com pompa e circunstância o final da carreira, o famoso quarterback volta a abrir as portas para um eventual regresso.

Tom Brady, que venceu por sete vezes o Super Bowl, tinha anunciado o «adeus» no passado dia 1, aos 44 anos, de forma oficial, colocando um ponto final a uma série de rumores que já apontavam para o final da carreira, mas agora veio dizer que «jamais direi nunca» quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de vir a jogar na NFL (liga de futebol note-americana) em 2022.

«Encaro as coisas como elas são. Sei que estou verdadeiramente satisfeito com a minha decisão, mas não sei como é que me vou sentir daqui a seis meses. Mais uma vez, a ideia não é fazer marcha-atrás. Mas penso que também é preciso ser realista quanto aos desafios que a vida nos reserva», atirou em resposta ao animador Jim Gray, no decorrer do podcast «Lets Go!».