Os aficionados da NFL estão em suspenso, a rezar pela vida de Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória poucos segundos depois de ter feito uma placagem a Tee Higgins, dos Cincinnati Bengals. As últimas informações dão conta que a primeira equipa médica que socorreu o jogador, ainda no relvado, conseguiu restabelecer o batimento cardíaco, mas Hamlin está atualmente sedado e em estado crítico.

As imagens são impressionantes e até inesperadas. Hamlin fez uma placagem com sucesso ao adversário dos Bengals, derrubou-o no relvado e ainda se levantou, mas logo a seguir colapsou, caindo de costas, para desespero dos companheiros de equipa e adversários.

Uma ambulância entrou no relvado em menos de quatro minutos e o jogador de 24 anos foi imediatamente assistido no local, com um desfibrilador. Momentos de enorme tensão, até porque a mãe do jogador e amigos estavam nas bancadas.

Hamli, depois de estabilizado, foi conduzido de urgência para o Cinciannati Medical Center onde se juntaram centenas de pessoa que, nesta altura, rezam pela sua vida. A última informação, avançada pelos Bufallo Bills, refere que o jogador está «sedado, mas ainda em estado critico».

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition.