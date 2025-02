Os Philadelphia Eagles venceram o Super Bowl LIX por 40-22 e impediram o tricampeonato dos Kansas City Chiefs.

No Caesars Superdome, em Nova Orleães, Jalen Hurts, quarterback dos Eagles que foi eleito o MVP da partida, foi preponderante no triunfo da equipa da Pensilvânia, tendo lançado a bola 221 jardas de distância para dois touchdowns, feito uma interseção e ainda um touchdown.

Os Eagles começaram muito melhor a partida, e no primeiro quarto venciam por 7-0, com o touchdown de Hurts ao qual foi somado o ponto extra de Elliot. Os Chiefs, que eram bicampeões em título, tiveram um encontro para esquecer.

No segundo período sofreram um parcial de 17-0, com Mahomes, estrela da equipa de Kansas, a ter um jogo desastrado. Foi derrubado por duas vezes e ainda intersetado uma vez mais antes do intervalo, onde o resultado já marcava um expressivo 24-0.

Depois do espetáculo de Kendrick Lamar, chegou o terceiro período do encontro e manteve-se a toada. Os Kansa City Chiefs até ganharam o sorteio da moeda ao ar, mas de nada valeu. Muita desatenção quer no ataque, quer na defesa e quem aproveitou foram os Philadelphia Eagles que rapidamente marcaram mais um golo de campo.

Os homens comandados por Nick Sirianni estavam imparáveis. DeVonta Smith acrescentou pouco depois o seu nome à lista de jogadores com touchdowns e aumentou para 34-0 a vantagem. Os Chiefs finalmente reagiram no terceiro período e Mahomes descobriu Xavier Worthy, que marcou o primeiro touchdown dos bicampeões em título.

No último período, os Eagles não deixaram fugir a vitória e até já festejavam quando o resultado marcava 40-14, depois de mais dois golos de campo de Elliot. Os Chiefs ainda tentaram recuperar mas conseguiram apenas reduzir a vantagem da equipa de Pensilvânia para 18 pontos.

Os Philadelphia Eagles são assim os novos campeões dos Estados Unidos de futebol americano e conquistam apenas o segundo título na história, depois do triunfo em 2018.