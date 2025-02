A FOX anunciou esta terça-feira que o Super Bowl 2025, onde os Philadelphia Eagles bateram os Kansas City Chiefs, foi a edição do jogo derradeiro mais visto pelos espetadores nos Estados Unidos contando com uma média de 126 milhões de pessoas.

O jogo na madrugada domingo passado ultrapassou mesmo o valor da última edição, que era o máximo anterior, de 123.4 milhões de telespetadores.

O pico de audiência da partida aconteceu durante o segundo quarto do encontro, quando estiveram cerca de 136 milhões pessoas a assistir à partida.

De recordar, os Eagles venceram os Chiefs por 40-22 e conquistaram apenas o segundo Super Bowl da história.

NEW NO. 1! 🏆



A projected 126 million viewers watched #SuperBowlLIX – delivering new record-high viewership for the Super Bowl. pic.twitter.com/hiw6NcbeCz