No Super Bowl, final da liga norte-americana de futebol americano (NFL), o intervalo é, para muitos, o momento mais aguardado da noite e um espetáculo em si mesmo.

O halftime show é o palco em que qualquer artista sonha atuar e este ano o mega espetáculo ficou a cargo de The Weeknd.

Apesar das restrições devido à pandemia da covid-19, o espetáculo de The Weeknd esteve à altura da ocasião e não é de estranhar que seja o tópico mais comentado das redes sociais.

Veja no vídeo abaixo a atuação de The Weeknd no halftime show: