O guarda-redes chinês de 17 anos dos juniores do Sporting, Ng Yee-Sun, chegou aos leões em 2018 e já tem várias histórias para contar no clube. A sua estatura – tem quase dois metros – mereceu a chamada a um treino para ajudar Bruno Fernandes e Jérémy Mathieu a afinar a pontaria do remate.

No último inverno, Yee-Sun foi o escolhido para auxiliar o agora jogador do Manchester United e também o defesa francês.

«Naquele dia, eu estava a treinar com os sub-19 e um dos adjuntos da equipa principal veio até nós e disse: “precisamos de um guarda-redes”. O meu treinador de guarda-redes disse: “Sun, vai com eles”. Eu estava muito entusiasmado, porque era a primeira vez que iria estar com Bruno e Mathieu. Foi uma experiência especial. Mesmo pelo Mathieu, que já jogou no Barcelona. É um bom defesa, mas mais que isso, é um bom finalizador», descreveu o asiático, em declarações ao jornal South China Morning Post, publicadas este domingo.

«Na minha equipa, eu sou o único asiático. A maior parte da equipa é da Europa, América do Sul e África. Quero provar e fazer ver a todos que se trabalharmos, somos todos iguais. Nós, asiáticos, podemos ser melhores do que eles [ndr: do que os europeus, sul-americanos e africanos]», afirmou o atleta da formação do Sporting, que é de Hong Kong e sublinha o apoio da família para concretizar o objetivo de ser jogador.

«A maior parte das famílias em Hong Kong quer que os seus filhos sejam advogados ou médicos, mas o futebol é a minha paixão e eu sempre quis ser futebolista profissional», frisou.