A cidade norte-americana de Columbus está em choque com o bizarro acidente que levou à morte de Matiss Kivlenieks, guarda-redes de hóquei no gelo dos Blue Jackets, com apenas 24 anos.

Segundo conta a polícia de Novi, do Estado de Michigan, o acidente que levou à morte do internacional da Letónia que se preparava para entrar na NFL, a liga norte-americana de hóquei no gelo, registou-se no decorrer das comemorações do 4 de Julho, feriado que assinala a independência dos Estados Unidos.

Matiss estaria num jacúzi com um grupo de amigos, quando o fogo de artifício, montado para a ocasião, começou a ser disparado ao nível das pessoas. O grupo de amigos assustou-se e procurou fugir, mas o guarda-redes terá escorregado e caiu desamparado, batendo com a cabeça no chão de concreto.

Matiss ainda foi transportado para um hospital local onde acabou por ser confirmada a sua morte.

O clube de Matiss, os Blue Jackets, tal como a federação da Letónia, dizem que o jovem jogador faleceu devido aos ferimentos na cabeça, mas as autoridades norte-americanas anunciaram que vão fazer uma autópsia ainda esta segunda-feira.

It's with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.





We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.