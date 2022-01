Não é uma das histórias do ano, mas sim da década, seguramente.

A 23 de outubro, os Vancouver Canucks foram jogar a casa dos Seattle Kraken para mais um jogo da NHL, a Liga norte-americana de hóquei no gelo.

Brian Red Hamilton, técnico de equipamentos assistente da equipa canadiana, estava sentado no banco, como faz há quase duas décadas, quando notou que alguém batia no vidro colocado por detrás de si.

Hamilton ignorou num primeiro momento, mas perante a insistência, acabou por rodar a cabeça. Do lado das bancadas, uma adepta da formação da casa erguia o telemóvel com uma mensagem de alerta: «O sinal que tem na parte de trás do seu pescoço é possivelmente canceroso. Por favor vá ao médico!»

Brian decidiu fazer uma biópsia ao sinal e confirmou-se esse cenário. A perspicácia demonstrada pela jovem estudante de medicina permitiu, no entanto, a deteção do cancro numa fase muito precoce de desenvolvimento, o que ajudou ao rápido tratamento.

Mais de dois meses depois, e no primeiro dia do ano, os Vancouver Canucks voltaram a Seattle e Brian recorreu às redes sociais para pedir ajuda para encontrar a sua salvadora. A internet, claro, prontamente fez o seu trabalho e a jovem foi identificada: trata-se de Nadia Popovici, uma estudante de medicina de 22 anos que tem bilhete de época no tal lugar atrás do banco adversário.

No sábado, Brian conseguiu colocar a cereja no topo do bolo desta história e agradecer pessoalmente a Nadia.

O reencontro entre os dois:

«Ela prolongou a minha vida, salvou-me a vida. Não me tirou de um carro em chamas, como nas grandes histórias, mas salvou-me de um fogo lento», começou por dizer.

«O que o médico me disse foi que se eu ignorasse isto por quatro ou cinco anos, não ia sobreviver. Eu nem sequer sabia que tinha o sinal. Ela é que o descobriu, mas como o fez é que me intriga, porque ele não era muito grande. É uma heroína», acrescentou.

Nadia Popovici também deu a sua visão sobre a história: «O facto de eu ter podido olhar nos olhos e ouvir o que aconteceu na perspetiva dele... Imaginem o quão isto é chocante. Ele estava a fazer o trabalho dele e de repente alguém lhe disse que devia ir ao médico. Ninguém quer ouvir isso. Por isso, o facto de o conseguir ver agora e falar com os seus familiares que sentiram o impacto de ele se ter esquivado a uma bala é muito especial.»

«Eu vi o sinal dele e pensei: ‘Uau, isto é um exemplo perfeito de como se parece um melanoma.»

A terminar, Hamilton realçou que queria que o mundo soubesse que Nadia lhe salvou a vida, o que foi conseguido: durante a partida, os Kraken Seattles ovacionaram a adepta, e anunciaram que os dois clubes criaram uma bolsa de dez mil dólares para ajudar a estudante de medicina a prosseguir os estudos.

«Ela [Nadia] foi a pessoa que fez isto. Salvou-me a vida, e precisa de saber que os esforços dela foram válidos e permitiram que eu retirasse isto do meu corpo. Imagine que alguém anda por aí depois de ter salvado uma vida e não sabe? Eu quero que ela saiba e quero agradecer-lhe», reforçou Brian.