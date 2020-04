Patrick Vieira, antigo jogador e atual treinador do Nice, ofereceu 250 tablets a idosos que vivem em quatro lares de acolhimento, de forma a que consigam manter contacto com as famílias.

A notícia foi dada por Chistian Estrosi, prefeito de Nice, que realçou a importância da iniciativa do ex-campeão do mundo por França, já que muitos idosos, por fazerem parte do grupo de risco de contágio à covid-19, não conseguem estar com os familiares.

«Juntos somos mais fortes, agradeço ao Patrick Vieira e ao Nice pela sua generosidade», foram as palavras utilizadas por Estrosi, que também é presidente do conselho regional da Provença-Alpes-Costa Azul.

De referir que França, na mais recente atualização dos dados, é o quarto país com mais casos de coronavírus no mundo (são mais de 147.500 mil). No total, já morreram mais de 17 mil pessoas.