Tiago Gouveia estreou-se a marcar nesta época, bisando na receção do Nice aos neerlandeses dos Eagles (3-1). Na noite desta quinta-feira – em duelo da sétima e penúltima jornada da fase liga da Liga Europa – o extremo de 24 anos faturou aos 41 e 59 minutos.

Antes de o português ex-Benfica celebrar, o médio Vanhoutte adiantou o Nice aos 10 minutos. Entre trocas, o avançado Finn Stokkers reduziu para os visitantes aos 68m.

Esta foi a primeira vitória do Nice na competição, pelo que os franceses subiram ao 33.º lugar com três pontos. Já eliminados, visitam o Ludogorets (25.º) na quinta-feira (20h).

Quanto aos Eagles, os neerlandeses ainda acreditam no play-off, levando seis pontos no 30.º lugar e estando obrigados a vencer na receção ao Sp. Braga (5.º), também na quinta-feira (20h).