Nico Gaitán está muito perto de ser reforço do Sp. Braga. A informação foi avançada pela TVI e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.

Gaitán, de 32 anos, deverá assinar contrato por duas épocas.

Formado no Boca Juniors, onde começou a carreira como profissional, Gaitán jogou seis épocas no Benfica (entre 2010 e 2016), tendo entretanto representado Atlético de Madrid, os chineses do Dalian Pro, o Chicago Fire, da Major League Soccer, e o Lille, na última temporada.

O médio/extremo é 19 vezes internacional pela Argentina, tendo marcado dois golos pela seleção.

A confirmar-se a chegada de Gaitán, o argentino será o sexto reforço do Sp. Braga neste defeso. A equipa minhota já oficializou a contratação de Schettine (ex-Santa Clara), Iuri Medeiros (emprestado pelo Nuremberga), Castro (ex-Goztepe), Al Musrati (ex-Vit. Guimarães) e Zé Carlos (ex-Leixões), além da contratação do técnico Carlos Carvalhal.

