Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo e Leo Messi vão falhar os quartos de final da Champions. No entender de Nicolas Anelka, os dois astros do futebol mundial tomaram más decisões ao rumarem a Manchester e Paris.

«Isto é o que acontece com os jogadores que querem jogar por mais tempo», afirmou à estação televisiva RMC Sport.

«As suas carreiras terminaram e acho que ambos devem estar muito felizes com o que conquistaram nos últimos 15 anos. Eles estavam acima dos outros e agora é normal que desacelerem. Fiquei mais surpreendido com Messi do que com Ronaldo, pensei que o Messi ia dar a volta em França e o Ronaldo teria mais dificuldades em Inglaterra porque, para mim, a Premier League é o campeonato mais exigente do mundo», explicou.

Anelka sublinhou que Ronaldo e Messi «não foram inteligentes» e deu o próprio exemplo.

«Deveriam ter pensado em enfrentar um desafio menos complicado porque tens que tomar as decisões certas para terminar no top. Há jogadores que não hesitam em terminar com 32, 33, 34 anos para não serem criticados. Parei aos 36, mas aos 32 fui para a China», notou.

Anelka, de 43 anos, deixou de jogar em 2015/16. A sua última experiência como profissional foi no Mumbai City, da Índia.