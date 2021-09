Nicolás Otamendi integra os convocados da seleção argentina para o triplo compromisso de outubro, de qualificação para o Mundial 2022.

Com vem sendo habitual, o defesa-central do Benfica faz parte dos eleitos do selecionador Lionel Scaloni. Augustin Marchesín, guarda-redes do FC Porto, também é chamado com regularidade, mas falha esta convocatória uma vez que tem estado lesionado.

A Argentina defronta o Paraguai no próximo dia 8 de outubro, o Uruguai no dia 11 e o Peru no dia 15.