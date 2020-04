Nicolas Viola tem 30 anos e é medio do Benevento, o líder da Série B. Perto de concretizar o sonho de voltar a jogar no principal escalão do futebol italiano, este confesso adepto do Milan não pensa duas vezes quando lhe perguntam qual o jogador que mais deseja defrontar. Cristiano Ronaldo é o nome que, de imediato, responde.

«Penso logo no Ronaldo. Penso que qualquer jogador que ambiciona algo importante sonha defrontar este talento. Ronaldo, a par de Messi, é o número um do mundo e será uma honra jogar contra ele, com muita humildade mas sem medo», afirmou Nicolas Viola, ex-jogador do Regina e do Palermo, em entrevista ao jornal «Gazzetta dello Sport».