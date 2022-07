Tenham cuidado, ela é perigosa! Isto não é o início de uma comparação com Tacuara Cardozo,o letal paraguaio que fez história no Benfica. Nada disso, a única semelhança entre Nicole Billa e Óscar é a aptidão para o golo.

É a referência da Áustria, apesar da má estreia com a Inglaterra, na qual Billa e a equipa ficaram em branco. Nici, como lhe chamam colegas e treinadores, é futebolista do Hoffenheim.

Eleita Jogadora do Ano da Bundesliga alemã em 2021, venceu a Bota de Ouro com 23 golos em... 21 jogos e muitos interrogam-se porque é que Nici Billa nunca se mudou para um clube de maior dimensão, apesar de o emblema alemão ter conseguido entrar já na Liga dos Campeões: com o grande contributo da austríaca.

Tem 42 golos pela seleção, o que fazem dela a segunda maior goleadora da história da Áustria aos 26 anos.

É educadora de infância, bem como antiga campeã mundial e europeia de juniores de kickboxing! Nós avisamos, tenham cuidado, que ela é perigosa e capaz de derrubar qualquer um, preferencialmente com golos.

Este texto foi baseado no perfil de Nicole Billa, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção austríaca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.