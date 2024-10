A seleção da Nigéria está presa no aeroporto de Al-Abraq, na Líbia, desde a tarde de domingo. À sua sorte, sem alojamento, água ou comida, os jogadores recorreram às redes sociais para denunciar o tratamento.

Em causa estará uma alegada «vingança» da Líbia, que apresentou queixa contra a Nigéria, pelo tratamento recebido na partida de sexta-feira (1-0).

De acordo com os responsáveis da Federação de Futebol da Nigéria, o avião deveria aterrar em Benghazi. Todavia, durante a descida, foi desviado para o aeroporto de Al-Abraq, alegadamente cumprindo ordens das autoridades líbias.

Vários internacionais nigerianos, como Wilfred Ndidi (Leicester) e William Troost-Ekong (Al Kholood) denunciaram esta situação.

«Deixem-nos ficar com os pontos. Não aceitamos viajar de carro, não é seguro. Respeitámos os nossos adversários na Nigéria. Erros acontecem, mas estas situações propositadas não têm lugar no futebol.»

«Já passei por muitas situações em África, mas isto é uma desgraça. Até o piloto, que conseguiu aterrar num aeroporto que não estava habilitado para receber aviões deste porte, disse que nunca tinha visto algo assim. Foi-lhes negado o acesso em todos os hotéis, por ordem do governo da Líbia.»

«Pedimos que o governo da Nigéria intervenha e nos resgate. Como capitão, juntamente com a equipa, decidimos que não vamos disputar este jogo», escreveu Ekong.

