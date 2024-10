Ao fim de quase um dia, a seleção da Nigéria está de saída do aeroporto da Líbia, onde ficou «presa» desde a tarde deste domingo.

De acordo com os responsáveis da Federação de Futebol da Nigéria, o avião que transportava a comitiva nigeriana foi desviado para o aeroporto de Al-Abraq, no que parece ser uma «vingança» do país, após o tratamento recebido no encontro de sexta-feira.

Ora, os meios diplomáticos acabaram por desbloquear esta situação e o jogo que deveria ser disputado, esta terça-feira, já não se vai realizar, uma vez que os jogadores nigerianos se recusam a entrar em campo.

Segundo a imprensa local, os líbios recusaram-se a vencer combustível para abastecer o avião que transportava a comitiva nigeriana e também não davam autorização para a aeronave descolar. Perante este cenário, a Nigéria teve de pagar o combustível a um preço cinco vezes superior ao normal.

Veja aqui os jogadores da Nigéria no aeroporto: