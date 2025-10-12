A seleção da Nigéria viveu uma noite de sábado atribulada, no regresso a casa após a vitória sobre o Lesoto (2-1). O voo da ValueJet Airline – onde seguia Zaidu – partiu de Polokwane (África do Sul) e aterrou em Luanda para abastecer. Todavia, pouco depois de seguir viagem, uma fissura no para-brisas do cockpit obrigou a regressar à capital de Angola.

De acordo com a Federação Nigeriana, em comunicado, todos a bordo saíram em segurança. Entretanto, a federação delineou planos para fretar outro avião desde Lagos, para recolher a comitiva de Luanda e levá-la até Uyo, na Nigéria.

A uma jornada do término da fase de qualificação africana para o Mundial 2026, a Nigéria é terceira do Grupo C, com 14 pontos, a um da África do Sul e a três do Benim, adversário a receber na terça-feira (17h). Desta forma, Zaidu e companhia está obrigada a vencer e esperar que os sul-africanos não triunfem na receção ao Ruanda (4.º). Se assim for, a Nigéria vence o grupo e garante a qualificação direta.

De recordar que os quatro melhores segundos classificados desta fase vão disputar um play-off em novembro, que decide o representante africano no play-off intercontinental de março.