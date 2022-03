Os adeptos da Nigéria não aceitaram de bom grado a derrota da seleção local na eliminatória do play-off frente ao Gana, que deixa as «super eagles» fora do Mundial 2022.

Após o apito final, dezenas de adeptos invadiram o relvado do MKO Abiola Stadium e semearam o pânico. Cenas de violência foram registadas no terreno de jogo, com a destruição de infraestruturas como os bancos de suplentes, e alguns adeptos do Gana foram também atacados.

A Nigéria, refira-se, foi eliminada esta terça-feira, ao perder com o Gana devido à regra de golos fora.

Ora veja: