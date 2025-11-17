O selecionador da Nigéria acusou elementos da República Democrática do Congo (RD Congo) de fazerem «bruxaria» durante o desempate por grandes penalidades deste domingo, que confirmou a passagem dos congoleses ao play-off intercontinental.

Éric Chelle abordou o tema após o encontro e, em declarações aos jornalistas, revelou ter ficado nervoso com a situação, ainda que não tenha percebido ao certo o que estava a ser utilizado para a prática de «vodu».

«Um elemento da RD Congo esteve fazer coisas de "vodu" durante todo o desempate por grandes penalidades, a toda a hora. Foi por isso que fiquei um pouco nervoso com ele. Vi-o a fazer algo assim (enquanto agitava o braço), não sei se era água ou algo do género», afirmou.

Assista às declarações de Éric Chelle: