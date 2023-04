Kevin Durant, estela dos Phoenix Suns, assinou esta sexta-feira um contrato vitalício com a Nike, entrando num grupo restrito de atletas que tiveram o privilégio de estabelecer uma ligação especial com a prestigiada marca norte-americana, seguindo as pisadas de Michael Jordan e LeBron James, além de Cristiano Ronaldo que, em 2016, também assinou um contato com as mesmas características.

«Quando assinei pela primeira vez com a Nike, não tinha ideia o quão longe poderíamos ir com esta parceria. Fizemos um trabalho incrível em ternos filantrópicos. Viajámos pelo mundo juntos e construímos um negócio que, a partir de agora, vai durar para sempre. Estou entusiasmado para o futuro e muito honrado por entrar para este grupo restrito com este acordo», destacou a estrela a NBA à plataforma que gere a sua carreira.

Kevin Durant também recorreu ao Twitter para dar conta do novo compromisso. «É uma honra entrar neste jogo com a Nike para o resto da vida», escreveu o jogado do Phoenix Suns.

Kevin Durant, treze vezes eleito para o All Star e duas vezes campeão da NBA, já tem uma relação com a marca norte-americana desde a sua primeira época como rookie, em 2007, e, desde então, a marca já lançou quinze edições de botas com a sua assinatura.

John Slusher, diretor executivo da Nike, também destacou a boa relação que o jogador e a marca têm tido ao longo dos últimos anos. «Como um dos melhores basquetebolistas do mundo, o Kevin Durant tem sido um elemento importante da família da Nike nos últimos dezasseis anos. Estamos ansiosos por continuar a servir a próxima geração de atletas juntos», destacou.

Kevin Durant vai, agora, concentrar-se nos play-offs das meias-finais da NBA, com os Phoenix Suns a defrontaram os Denver Nuggets, já este sábado, no primeiro jogo.