O piloto Nikita Mazepin está impedido de disputar o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Fórmula 1, no circuito de Silverstone, na sequência das decisões anunciadas esta quarta-feira pela Motorsport UK, o organismo regulador do desporto automóvel no Reino Unido, face à guerra na Ucrânia.

Na terça-feira, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciara que pilotos russos e bielorussos podiam continuar a competir em corridas, desde que não o fizessem com bandeiras ou símbolos dos seus países, mas a Motorsport UK foi mais além e o anúncio desta manhã implica que Mazepin esteja afastado de Silverstone, pelo menos para já, caso a situação não mude.

«Nenhuma equipa russa ou bielorrussa licenciada está aprovada para competições de automobilismo no Reino Unido. Nenhum piloto ou oficial russo ou bielorrusso estão aprovados para participar em eventos automóveis. Nenhum símbolo nacional russo ou bielorrusso, cores, bandeiras (no uniforme, no equipamento ou no carro) podem ser exibidos nos eventos permitidos pela Motorsport UK», refere a nota do organismo.

Na mesma nota, referem que «a decisão foi tomada em plena consulta com o governo do Reino Unido e os organismos nacionais do desporto para assegurar uma resposta unilateral à crise».

De recordar ainda que, na última semana, a escuderia Haas deixou de exibir o logótipo do patrocinador russo da equipa no terceiro e último dia da primeira bateria de testes de pré-época, em Barcelona. A imagem da empresa russa Uralkaki foi retirada para a jornada da última sexta-feira, com o carro a apresentar uma decoração branca.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha está agendado entre os dias 1 e 3 de julho, sendo a 10.ª prova da temporada 2022 na Fórmula 1.