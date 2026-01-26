Nilton Varela
Há 25 min
OFICIAL: Nilton Varela é reforço do Beerschot VA
Defesa estava sem clube desde setembro
AL
Defesa estava sem clube desde setembro
AL
Nilton Varela vai jogar na Bélgica. Recorde-se que jogador estava sem clube desde setembro, depois de ter rescindindo contrato com o Estrela da Amadora.
Agora, o defesa de 24 anos assinou até 2028 com o Beerschot VA, quarto classificado belga. Na última temporada, Nilton Varela fez 30 jogos pelo emblema da Reboleira e realizou duas assistências.
Ao longo da carreira, representou o FC Porto, onde atuou na equipa B, e a B SAD, tendo feito formação no Sporting e no Belenenses.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS