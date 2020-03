Hugo Vieira regressou no início de 2020 a Portugal para voltar a vestir a camisola do Gil Vicente. Com o avançado veio Nina Aleksic, empresária sérvia que o conheceu em Belgrado e lhe deu a prenda mais desejada: uma filha. Bianca festeja neste domingo o seu 3.º aniversário.

Nina Aleksic e Hugo Vieira conheceram-se quando o jogador representava o Estrela Vermelha. Estudante de direito, a jovem sérvia foi apresentada ao avançado por uma amiga comum e a relação avançou rapidamente. Como o avançado já reconheceu, tinha um grande desejo de ser pai e conseguiu alcançar esse objetivo em 2017.

A companheira de Hugo Vieira esteve ao lado do jogador português nas passagens pelo futebol do Japão e da Turquia. Agora, os dois fixaram-se definitivamente em Barcelos. Nina Aleksic virou empresária, com a sua própria linha de roupa, e vai dar mais uma prenda a Hugo Vieira: está novamente grávida.