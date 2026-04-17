«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

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Noah Saviolo, um extremo vertical e agitador

Idade: 22 anos (07/03/2004)

Posição: Extremo Esquerdo/Direito

Clube: Vitória Guimarães

Pé preferencial: Direito

País: Bélgica/Portugal

Noah Saviolo tem sido um dos nomes a acompanhar esta temporada, não apenas por ter conquistado o seu espaço na equipa principal do Vitória Guimarães, mas também pela estreia na Seleção sub-21.

O jovem extremo nasceu em 2004, em Bruxelas, representou o Anderlecht e o Lille na formação, antes de chegar a Portugal na temporada 2022/2023 para representar os sub-19 da equipa minhota. Depois disso completou duas épocas na formação secundária e este ano afirmou-se na equipa principal com 31 jogos, dois golos e cinco assistências. Foi chamado pelo selecionador dos sub-21, Luís Freire, na última convocatória e alinhou 63 minutos frente ao Azerbaijão.

Pontos fortes: técnica, drible, velocidade, mobilidade, criatividade

Saviolo é um extremo irreverente, criativo e com capacidade para desbloquear as defesas contrárias. Um verdadeiro agitador pela sua imprevisibilidade e qualidade técnica. O extremo de 22 anos é destro, mas atua preferencialmente pelo lado esquerdo, onde protagoniza jogadas de grande recorte técnico. Procura muito movimentos interiores para cruzar ou combinar com os colegas, mas também pode ir à linha de fundo e cruzar com o seu pé esquerdo, dificultando a ação defensiva dos laterais contrários, que tentam condicionar a sua iniciativa individual.

Na direita apresenta um perfil mais vertical e de atacar a linha de fundo para cruzar, mas em ambas as posições consegue demonstrar capacidade para acelerar o jogo com bola em progressão ou atacar os espaços em profundidade. Também tem qualidade no passe e na visão de jogo, percebendo bem o timing que deve soltar a bola para um colega melhor posicionado ou arriscar no 1x1, para agitar o jogo e criar situações de perigo no último terço.

Pontos a melhorar: decisões, finalização, duelos físicos

Aos 22 anos já demonstra uma grande maturidade competitiva mas ainda pode melhorar em alguns aspectos do seu jogo. Os desequilíbrios no último terço são constantes, com capacidade para baralhar os laterais contrários com os seus ziguezagues mas com muito espaço para melhorar no capítulo da decisão e definição perto da área contrária. Consegue facilmente ultrapassar os seus adversários e entrar em zonas de finalização, sendo que com maior critério nas suas ações os seus índices ofensivos seriam ainda maiores. O volume que consegue criar através de cruzamentos e finalizações não são condizentes com os seus números, por isso é algo que deve crescer nas próximas temporadas para tirar melhor proveito da sua qualidade ofensiva.

No capítulo defensivo, pressiona bem os adversários com boa reação à perda e uma recuperação rápida da sua posição mas não é muito agressivo e principalmente forte nos duelos físicos. O extremo de 1,81m pode ser mais eficaz no momento sem bola na forma como recupera a bola no meio campo contrário.

Potencial

Saviolo é um extremo criativo que agita o castelo de Guimarães. Uma das maiores promessas dos vimaranenses que promete mexer com o mercado de Verão, pelo rendimento que tem demonstrado e sobretudo pelo potencial que ainda tem. A recente chamada aos sub-21 é o reconhecimento da sua excelente temporada e uma forma da FPF tentar segurar um jogador que também tem nacionalidade belga e que pode vir a ser disputado por outra seleção.

O extremo luso-belga tem um perfil muito procurado nos dias de hoje, conciliando a sua qualidade técnica com uma boa capacidade física o que faz com que possa protagonizar mais um excelente encaixe financeiro para o Vitória Guimarães.