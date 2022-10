O bielorruso Ales Bialiatsk, a organização russa Memorial e o Centro para as Liberdades Civis ucraniano são os galardoados deste ano com o Nobel da Paz, distinguidos pelo Comité Nobel Norueguês.



Com estes laureados, o Comité Nobel da Noruega «quer homenagear três destacados defensores dos direitos humanos, da democracia e da coexistência pacífica nos países vizinhos Bielorrússia, Rússia e Ucrânia».



«Os laureados representam a sociedade civil nos seus países de origem. Durante muitos anos, eles promoveram o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos», disse Berit Reiss-Andersen ao anunciar a distinção pelo Comité Nobel Norueguês, em Oslo.



«(...) Com os seus esforços consistentes a favor dos valores humanistas, antimilitarismo e princípios do direito, os laureados do Nobel da Paz deste ano revitalizaram e honraram a visão de paz e fraternidade entre as nações de Alfred Nobel – uma visão mais necessária no mundo de hoje», acrescentou.



