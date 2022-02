Rui Costa foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Boavista-Benfica, da 23.ª jornada da Liga.



O árbitro da AF Porto vai ter como auxiliares Nuno Mansa e João Bessa Silva enquanto o quarto árbitro é Carlos Macedo. Por sua vez, Gustavo Correia estará na Cidade do Futebol na função de VAR e terá o apoio de Inácio Pereira (AVAR).



O encontro entre axadrezados e encarnados, que abre a ronda 23, está marcado para as 20h15 na próxima sexta-feira, no Bessa.