Saiba quais os nomes mais escolhidos para os bebés em 2025
Sem surpresa, primeira posição da lista mantém-se igual ao ano passado
Maria e Francisco, para meninas e para meninos, respetivamente, foram os nomes mais escolhidos pelos pais de bebés nascidos durante o ano 2025.
Maria, por exemplo, foi o nome preferido dos pais pelo 21º ano consecutivo: desde 2004, ano em que ultrapassou o nome Ana, tem sido sempre o mais escolhido para bebés do sexo feminino. Até novembro de 2025, foram registadas 4.791 meninas com este nome.
Seguem-se Alice, com 1.195 registos, e no terceiro lugar surge Leonor, com 1.146 registos.
Entre os rapazes, Francisco foi o nome preferido pelo sétimo ano consecutivo, tendo sido escolhido por 1.495 bebés. Seguem-se Tomás muito perto, com 1.356 registos, e o terceiro lugar da lista fica para Duarte, com 1.256.
João, outrora o nome preferido dos pais, caiu para o sexto lugar, enquanto Santiago saiu do top-10.
Nomes femininos mais escolhidos em 2025:
1.º Maria - 4.791 bebés
2.º Alice - 1.195
3.º Leonor - 1.146
4.º Matilde - 1.047
5.º Benedita - 963
6.º Aurora - 874
7.º Olívia - 722
8.º Carolina - 714
9.º Camila - 703
10.º Francisca, 692
Nomes masculinos mais escolhidos em 2025:
1.º Francisco - 1.495
2.º Tomás - 1.318
3.º Duarte - 1.256
4.º Afonso - 1.226
5.º Vicente - 1.201
6.º João - 1.095
7.º Lourenço - 1.087
8.º Martim - 980
9.º Miguel - 928
10.º Gabriel - 896