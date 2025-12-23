Maria e Francisco, para meninas e para meninos, respetivamente, foram os nomes mais escolhidos pelos pais de bebés nascidos durante o ano 2025.

Maria, por exemplo, foi o nome preferido dos pais pelo 21º ano consecutivo: desde 2004, ano em que ultrapassou o nome Ana, tem sido sempre o mais escolhido para bebés do sexo feminino. Até novembro de 2025, foram registadas 4.791 meninas com este nome.

Seguem-se Alice, com 1.195 registos, e no terceiro lugar surge Leonor, com 1.146 registos.

Entre os rapazes, Francisco foi o nome preferido pelo sétimo ano consecutivo, tendo sido escolhido por 1.495 bebés. Seguem-se Tomás muito perto, com 1.356 registos, e o terceiro lugar da lista fica para Duarte, com 1.256.

João, outrora o nome preferido dos pais, caiu para o sexto lugar, enquanto Santiago saiu do top-10.

Nomes femininos mais escolhidos em 2025:

1.º Maria - 4.791 bebés

2.º Alice - 1.195

3.º Leonor - 1.146

4.º Matilde - 1.047

5.º Benedita - 963

6.º Aurora - 874

7.º Olívia - 722

8.º Carolina - 714

9.º Camila - 703

10.º Francisca, 692

Nomes masculinos mais escolhidos em 2025:

1.º Francisco - 1.495

2.º Tomás - 1.318

3.º Duarte - 1.256

4.º Afonso - 1.226

5.º Vicente - 1.201

6.º João - 1.095

7.º Lourenço - 1.087

8.º Martim - 980

9.º Miguel - 928

10.º Gabriel - 896