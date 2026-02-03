Quase dois anos depois e a poucos meses do Mundial 2026, Aursnes anunciou o regresso à seleção da Noruega, mas admite não se sentir merecedor de ter um lugar na lista de convocados para representar o país na competição.

Em declarações à TV2, o médio do Benfica confessou ter tomado a decisão de deixar a seleção após uma época com muitos minutos nas pernas e a adaptação à realidade do Benfica. Aursnes confessa ter-se sentido «desejado» por Stale Solbakken, selecionador da Noruega, e isso influenciou o regresso.

«De certa forma, não (mereço ir ao Mundial), não contribuí com nada. Todos os que contribuíram fizeram um trabalho fantástico e eu não participei. Acho que é muito mau não participar nas eliminatórias e depois estar no Mundial. Tem sido muito difícil para mim. Tive boas conversas com o Stale (Solbakken), que demonstrou respeito e compreensão pela minha escolha. Senti-me muito desejado, isso foi importante para mim», começou por referir.

«Se tivesse existido um Mundial ou um Europeu quando tomei a decisão de sair, há dois anos, tenho a certeza de que não tinha participado. Naquele momento, era certo que ia desistir. Foi o meu primeiro ano no Benfica e muitas coisas eram novas para mim. Nunca tinha jogado tanto e precisei de tempo para me habituar ao dia a dia», acrescentou.