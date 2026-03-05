O Bodo/Glimt venceu antes de receber o Sporting para a Liga dos Campeões. No primeiro jogo da época para as competições internas – a contar para os «oitavos» da Taça da Noruega – a formação de Bodo bateu o Molde (2-1).

Sondre Auklend foi o destaque do encontro com um bis. O internacional jovem pela Noruega fez o primeiro do encontro na passagem do minuto 32. Na segunda parte, o Molde respondeu com o golo do defesa Emil Breivik (69m).

O empate durou pouco tempo. Sondre Auklend apareceu para devolver a vantagem ao Bodo/Glimt quatro minutos depois (73m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um triunfo (2-1) para o Bodo/Glimt, que avança para os «quartos» da Taça da Noruega.

O próximo encontro está marcado para o próximo dia 11 de março, quarta-feira, frente ao Sporting para a 1.ª mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.