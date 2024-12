O Bodo/Glimt conquistou, na tarde deste domingo, o quarto campeonato em cinco anos. Depois do duelo perdido na visita ao Manchester United, o emblema norueguês aplicou uma reviravolta caseira sobre o Lilleström (5-2).

As contas eram simples. Em caso de derrota do Bodo/Glimt por 0-1, o Brann teria de vencer na receção ao Viking (3.º), por 15-0, recuperando a diferença no saldo de golos. E este cenário até foi projetado por alguns adeptos, quando Eric Larsson deu vantagem ao Lilleström, aos 12 minutos.

Em todo o caso, Patrick Berg, aos 41m, e Saltnes, aos 45m, operaram a reviravolta.

Na etapa complementar, depois de Olsen forçar nova igualdade, aos 48m, Hogh (52 e 72m) e Hauge (78m) assinaram a goleada do Bodo/Glimt.

Por isso, o líder da tabela confirmou o bicampeonato, alcançando a conquista da quarta Liga, todas nesta década. Por sua vez, o Brann empatou com o Viking, pelo que estes emblemas terminaram no segundo e terceiro posto, respetivamente.

Neste século, o Rosenborg dominou a prova (12), mas a festa também passou por Valerenga, Brann, Stabaek, Strömsgodset, Molde (5) e Bodo/Glimt (4).

De recordar que o primeiro e segundo posto neste campeonato dão acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Por sua vez, o terceiro e quarto lugar – onde terminou o Rosenborg – permitem disputar as pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Terminada a festa do Bodo/Glimt, os bicampeões da Noruega vão centrar atenções no que resta na Fase Liga da Liga Europa. Ocupam o 17.º posto, com 7 pontos, em igualdade com Real Sociedad, Sp. Braga, AZ Alkmaar e Midtjylland.

Segue-se a receção a Besiktas (22.º) e Maccabi Tel Aviv (31.º), além da visita ao Nice (35.º). De recordar que os noruegueses venceram FC Porto e Sp. Braga.