A poucos meses do Mundial 2026, uma boa notícia para os fãs de futebol noruegueses. Talvez seja uma má notícia, no entanto, para o Benfica. Fredrik Aursnes voltou a estar disponível para representar a sua seleção.

«Fredrik Aursnes voltou a colocar-se à disposição da seleção nacional. Estamos muito felizes por recebê-lo de volta com a bandeira no peito», escreveu a conta oficial da federação de futebol norueguesa no X, nesta terça-feira.

Aursnes, de 30 anos, acumula 20 jogos pela sua seleção nacional, tendo o último acontecido em finais de 2023. Foi nessa altura que anunciou a decisão de retirar-se precocemente da seleção para focar-se no Benfica.

A seleção norueguesa está apurada para o Mundial 2026, integrando o Grupo I, com Senegal, França e o vencedor do playoff entre Iraque, Bolívia e Suriname.

Fredrik Aursnes anunciara a retirada da seleção da Noruega há cerca de dois anos, aos 28 anos. O médio do Benfica justificou a decisão, na altura, com a vontade de ter «mais tempo e liberdade» para fazer outras coisas além do futebol.