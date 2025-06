Eirik Granaas passou a ser o jogador mais jovem de sempre a atuar na liga norueguesa, aos 15 anos e 90 dias, batendo o recorde que era detido por Martin Odegaard, atualmente no Arsenal.

Uma nova marca alcançada na visita do Fredrikstad ao campo do Viking, em jogo da liga norueguesa. O jovem estava no banco de suplentes dos visitantes, mas foi chamado à contenda, ao minuto 83, logo depois da equipa da casa ter feito o 3-0.

Foram apenas alguns minutos em campo, mas suficientes para definir um novo recorde, batendo a marca que Odegaard tinha definido em 2014, ao serviço do Stromsgodset, também com 15 anos, antes de assinar pelo Real Madrid.