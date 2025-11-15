Na passada quinta-feira, a Noruega, que contou com a participação de Schjelderup, goleou a Estónia por 4-1. Uma vitória que praticamente carimbou a presença dos nórdicos no Mundial 2026. O capitão Haaland decidiu comemorar o resultado com uma encomenda de quase 70 hambúrgueres para todo o plantel.

Haaland foi visto com um membro da equipa técnica da Noruega com vários sacos de uma hamburgueria, que foram posteriormente partilhados com todo o grupo no balneário.

Na última jornada da qualificação, a Noruega joga contra a Itália, que ainda procura garantir o apuramento direto para o Mundial. As duas equipas encontram-se separadas por três pontos, com os noruegueses a liderar o grupo I. Apenas uma derrota por nove bolas afastará os nórdicos da qualificação direta na competição.

Ora veja o vídeo da receção da encomenda: