José Mourinho foi bastante crítico das declarações do selecionador da Noruega, relativamente à utilização de Schjelderup, e agora foi a vez de Stale Solbakken responder às declarações do técnico do Benfica.

Em declarações aos jornalistas, admitiu que concorda com a análise de Mourinho sobre a carreira do jovem norueguês, mas reforçou a ideia de que se não jogar durante 90 minutos, «nunca será um jogador de 90 minutos». Solbakken referiu também que não está à procura de «conflitos», mas irá sempre dar a sua opinião.

«Eu disse que concordava com tudo o que ele disse. Concordei com todo o resumo da carreira do Schjelderup, mas é difícil ele tornar-se um jogador para fazer 90 minutos se ele nunca jogar 90 minutos. De outra forma, não vais ter uma resposta. Concordei com tudo o que ele disse sobre o jogador. Acho que podemos concordar nisso», afirmou.

«Não quero ter conflitos, mas não posso ficar aqui sem dizer nada. Não tenho problemas com ele. Mourinho tem sido um modelo para mim há muitos anos, até na forma como ele lida com jogos importantes. Temos um jogo importante agora, talvez vejamos o que ele fez», acrescentou.