Omar Elabdellaoui protagonizou uma das histórias mais inacreditáveis do futebol mundial, após recuperar de uma lesão muito grave no olho direito, que o chegou mesmo a deixar cego e esta segunda-feira decidiu colocar um ponto final na carreira de jogador.

Na altura, o médico que o acompanhava ter-lhe-á dito que tinha cinco a dez por cento de possibilidades de recuperar a visão no olho direito e acabou mesmo por sofrer uma reconstrução do olho. Este processo acabou por resultar no regresso à competição, a 21 de fevereiro de 2022, num jogo entre o Galatasaray e o Goztepe.

Através das redes sociais, o agora ex-jogador deixou uma mensagem de despedida a todos os fãs e agradeceu o apoio de todos durante uma fase muito difícil da sua vida.

Veja aqui as declarações de Omar Elabdellaoui: