A partida entre Rosenborg e Lillestrom, a contar para a 15.ª jornada da Liga da Noruega, foi abandonada ao cabo de 32 minutos, face aos protestos contra o vídeo-árbitro (VAR).

Num acordo estabelecido nas bancadas, os adeptos de ambas as equipas atiraram bolas de ténis, pirotecnia e bolos de peixe – famosos na gastronomia norueguesa – até esgotarem a paciência do árbitro Rohit Saggi.

Ao terceiro minuto do encontro, a primeira «avalanche». Por isso, os protagonistas recolheram aos balneários.

De interrupção em interrupção, de subidas ao relvado e regresso aos balneários, o árbitro interrompeu o encontro, de forma definitiva, aos 32 minutos, à quarta «avalanche» de bolas e bolos. Assim, o marcador ficou por inaugurar.

Ao contrário das principais ligas europeias, o VAR não é famoso na Escandinávia. O sistema foi introduzido na Noruega em 2021 – mas o Lillestrom votou contra – enquanto a Finlândia se prepara para testar esta ferramenta. Quanto à Suécia, o VAR é, por agora, uma realidade distante.

Aliás, Erik Thorstvedt – antigo guarda-redes do Tottenham, de 1988 a 1996 – reitera que esta é uma nova realidade na Noruega.

«É uma espécie de nova era aqui. Os adeptos sentem que não são ouvidos. Mas, existe uma forma de serem ouvidos, votando nas assembleias dos clubes. Acho que o VAR poderá acabar removido. É muito provável», referiu o antigo internacional, de 61 anos, em declarações à TV2.

Quanto ao líder da claque do Lillestrom, Joacim Møller lamentou o arremesso de pirotecnia, mas sustentou o protesto.

«Esta é uma vitória para os “Anti-VAR”. Agora será interessante perceber o que acontecerá. Não é todos os dias que vemos os adeptos do Rosenborg e do Lillestrom unidos pelo mesmo objetivo», disse à TV2.

🚨🚨🚨 Rosenborg-Lillestrøm: Huge #VAR protest from both sets of fans. Tennisballs🎾 and Fishcakes 🐠 on the pitch. Match abandoned after orders from Norwrgian FA! Conflict just went to a new level pic.twitter.com/EQjkNHhH0K