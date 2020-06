A Premier League anunciou este sábado dois resultados positivos nos testes de diagnóstico à covid-19.

«A Premier League pode confirmar que nos dias 11 e 12 de junho foram testados 1200 jogadores e elementos dos clubes. Destes, dois acusaram positivo, de dois clubes diferentes», pode ler-se numa nota.

Não foram adiantados mais pormenores nesse comunicado, mas o Norwich anunciou, entretanto, que um dos infetados é jogador do clube.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing



In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date